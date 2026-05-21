Non paga bollo auto e rifiuti per anni condanna per il contribuente moroso

Un contribuente residente a Castiglione del Lago è stato condannato a pagare le somme dovute per bollo auto e rifiuti non versati negli ultimi anni, oltre alle spese legali. Il procedimento tributario, avviato contro l’Agenzia delle entrate Riscossione di Perugia, si è concluso con una sentenza favorevole ai giudici tributari. La causa ha riguardato il mancato pagamento di tributi e multe arretrate, accumulati nel tempo dal contribuente straniero.

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