Il Tar dell’Umbria ha bloccato il progetto definitivo del Nodino di Perugia, ritenendo che la valutazione ambientale fosse ormai obsoleta. La decisione riguarda la versione approvata finora dell’opera stradale, che non potrà essere realizzata nelle modalità precedenti. La sospensione si basa sulla valutazione di una procedura di esame ambientale considerata non aggiornata. Attualmente, non sono stati annunciati ulteriori sviluppi o modifiche al progetto.

Il Tar dell’Umbria ferma il progetto definitivo del Nodino di Perugia, almeno per come era stato approvato finora. Con una sentenza pubblicata ieri, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da Italia Nostra (difesa dall’avvocata Valeria Passeri) contro il Ministero dell’Ambiente e Anas, annullando gli atti che avevano dato il via libera al tratto "Madonna del Piano-Collestrada". Un’autentica "batosta" per uno dei progetti più discussi degli ultimi 20 anni: il Nodo di Perugia. Il progetto preliminare era stato approvato dal Cipe nel 2006, insieme alla Valutazione di impatto ambientale (Via), cioè il procedimento tecnico-amministrativo che serve a verificare gli effetti di un’opera sull’ambiente, sul paesaggio, sulla salute e sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nodino, il Tar “affossa“ il progetto: "Valutazione ambientale ’vecchia’". Canto del cigno per l’opera stradale?

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