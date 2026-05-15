A metà settembre si terrà davanti alla giudice del Tribunale di Monza un'udienza riguardante l'archiviazione di un procedimento che coinvolge alcune femministe. La vicenda ha suscitato polemiche e si discute sulla decisione di chiudere il caso senza procedere con un processo. La discussione si concentrerà sulla validità delle accuse e sulla possibilità di continuare le indagini, con le parti coinvolte che si presenteranno in aula per chiarire le rispettive posizioni.

Si combatterà a metà settembre davanti alla gip del Tribunale di Monza, Silvia Pansini, la battaglia giudiziaria contro l’ archiviazione chiesta dalla Procura dalle accuse di atti persecutori e diffamazione per le due attiviste femministe Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte, entrambe note sui social, nonché per la scrittrice Benedetta Sabene. L’indagine riguarda una vicenda iniziata nel dicembre 2023, quando un giovane aveva iniziato una relazione con un’altra attivista, frequentata dalle due indagate. Ma sarebbe stato lasciato quando sarebbe emerso un flirt con un’altra donna dello stesso gruppo. Da qui, secondo le accuse, sarebbe partita una "gogna digitale" a cui avrebbe partecipato, oltre alle due attiviste, anche Benedetta Sabene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le femministe sotto accusa. È scontro sull’archiviazione

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