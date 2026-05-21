Lo scrittore ha espresso entusiasmo per la vittoria dell’Arsenal in Premier League, definendola una gioia irripetibile. Ha dichiarato di desiderare che i suoi figli possano vivere un’esperienza simile, sottolineando la sua soddisfazione personale per questo risultato. La sua reazione si è concentrata sull’emozione provata durante il trionfo della squadra, senza approfondimenti su aspetti tecnici o analisi approfondite. Le sue parole sono state raccolte in un commento pubblico riguardante la recente conquista della squadra.

Nick Hornby ha commentato così la vittoria della Premier League da parte dell’Arsenal. Ecco cosa ha detto. Nick Hornby è raggiante: il suo Arsenal, raccontato perfettamente nel suo libro Febbre a 90?, diventato poi anche un film, ha vinto dopo 22 anni la Premier League. La Repubblica lo ha intervistato Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo LA FESTA « Una gioia irripetibile. Questa parte di Londra nord è la mia vita. Significa tantissimo per me e per le centinaia di migliaia di persone scese a festeggiare. Volevo che i miei figli si sentissero parte di questa comunità ». VINCERE DOPO 22 ANNI « È ancora più bello vedere la gioia negli occhi dei miei figli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nick Hornby euforico: «Arsenal, gioia irripetibile. Volevo che i miei figli la provassero»

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