New York l'esplosione a Wall Street è partita da un'auto parcheggiata | indaga la Polizia

Un incendio scoppiato vicino a Wall Street ha provocato un’esplosione che ha coinvolto un’auto parcheggiata. La vettura appartiene alla società che gestisce la metropolitana di New York. La Polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Non sono state riportate vittime o feriti. Le autorità stanno controllando anche eventuali dispositivi o elementi sospetti presenti nell’area interessata. La zona è stata evacuata e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui