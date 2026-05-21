New York l'esplosione a Wall Street è partita da un'auto parcheggiata | indaga la Polizia
Un incendio scoppiato vicino a Wall Street ha provocato un’esplosione che ha coinvolto un’auto parcheggiata. La vettura appartiene alla società che gestisce la metropolitana di New York. La Polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Non sono state riportate vittime o feriti. Le autorità stanno controllando anche eventuali dispositivi o elementi sospetti presenti nell’area interessata. La zona è stata evacuata e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso.
L'incendio che è scoppiato nella zona di Wall Street è partito da un veicolo di proprietà della società che gestisce la metropolitana di New York. L'esplosione è avvenuta proprio davanti alla loro sede, dove il mezzo era parcheggiato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Impactante explosión en Wall Street: se incendió un vehículo oficial en Nueva York
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