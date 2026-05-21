Neve post-Olimpiadi | la Corte dei Conti segnala il Comune di Casargó

Dopo le Olimpiadi, la Corte dei Conti ha segnalato un'irregolarità riguardante il Comune di Casargó, in relazione ai fondi destinati alla neve. La questione riguarda il fatto che i finanziamenti previsti arriveranno solo in un secondo momento, successivamente all'evento olimpico. La Regione ha motivato l'utilizzo dei fondi olimpici per Casargó come compatibile con le finalità della manifestazione, anche se non sono stati ancora erogati. La questione è al centro di un'attenzione ufficiale e di verifiche amministrative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui