Neve post-Olimpiadi | la Corte dei Conti segnala il Comune di Casargó
Dopo le Olimpiadi, la Corte dei Conti ha segnalato un'irregolarità riguardante il Comune di Casargó, in relazione ai fondi destinati alla neve. La questione riguarda il fatto che i finanziamenti previsti arriveranno solo in un secondo momento, successivamente all'evento olimpico. La Regione ha motivato l'utilizzo dei fondi olimpici per Casargó come compatibile con le finalità della manifestazione, anche se non sono stati ancora erogati. La questione è al centro di un'attenzione ufficiale e di verifiche amministrative.
? Punti chiave Perché i fondi per la neve arriveranno solo dopo le Olimpiadi?. Come giustifica la Regione l'uso di fondi olimpici per Casargó?. Chi deve rispondere dell'incongruenza segnalata dalla Corte dei Conti?. Quali conseguenze avrà la decisione della Commissione Bilancio sui fondi?.? In Breve Fondi da 200.000 euro stanziati dalla legge di stabilità 2026-2028 approvata il 30 dicembre.. Interventi previsti per Alpe Giumello e Alpe Paglio tra i 1.500 e 1.800 metri.. Presidente Susanna Loi segnala distanza di 130 chilometri da Bormio e 170 da Livigno.. Relazione inviata il 16 marzo ad Attilio Fontana senza modifiche della Commissione Bilancio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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