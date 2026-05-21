Nessun ridimensionamento per la Senologia di Faenza
La struttura di Senologia a Faenza continuerà a operare senza ridimensionamenti, ma verrà sottoposta a una riorganizzazione. Questa modifica ha lo scopo di migliorare le procedure e assicurare un livello elevato di sicurezza clinica per le pazienti. La decisione è stata comunicata alle persone coinvolte, senza che siano stati annunciati cambiamenti nelle attività o nel personale. La riorganizzazione interesserà principalmente gli aspetti organizzativi e logistici, mantenendo invariato il servizio offerto.
Nessun ridimensionamento per la Senologia di Faenza, ma una riorganizzazione mirata a garantire la massima sicurezza clinica alle pazienti. L’attività chirurgica sul presidio manfredo resta confermata nei suoi volumi storici, mentre i trasferimenti verso Forlì riguarderanno esclusivamente una quota minima di casi ad alta complessità. Questa la replica dell’Ausl Romagna alle preoccupazioni espresse dall’associazione ‘Fiori d’Acciaio’. Al centro del percorso vi è un recente protocollo dell’Azienda sanitaria che codifica la procedura aziendale pensata non per tagliare risorse, ma per tutelare la salute delle donne nei momenti più delicati delle cure oncologiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Nessun ridimensionamento per la Senologia di FaenzaLa rassicurazione dell’Ausl dopo le preoccupazioni espresse dall’associazione ‘Fiori d’Acciaio’ L’attività chirurgica resta confermata. Trasferimenti a Forlì solo per casi ad alta complessità. ilrestodelcarlino.it
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