Nessun ridimensionamento per la Senologia di Faenza

La struttura di Senologia a Faenza continuerà a operare senza ridimensionamenti, ma verrà sottoposta a una riorganizzazione. Questa modifica ha lo scopo di migliorare le procedure e assicurare un livello elevato di sicurezza clinica per le pazienti. La decisione è stata comunicata alle persone coinvolte, senza che siano stati annunciati cambiamenti nelle attività o nel personale. La riorganizzazione interesserà principalmente gli aspetti organizzativi e logistici, mantenendo invariato il servizio offerto.

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