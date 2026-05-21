Nel calcio italiano, l’allenatore è ancora visto come una figura quasi religiosa, più vicina a un leader spirituale che a un manager sportivo. Questa percezione si mantiene nonostante il calcio si trasformi in un’industria dell’intrattenimento, dove i club assumono il ruolo di aziende di spettacolo. In questa realtà, l’allenatore continua a essere il punto di riferimento principale, come un parroco che guida e ispira la squadra, mantenendo una figura di forte carisma e autorità.

Se i club diventano entertainment company, e l’allenatore resta il parroco del villaggio Nel calcio italiano l’allenatore resta una figura religiosa. Se vince, ha letto il futuro. Se perde, ha sbagliato i cambi, il modulo, la preparazione, la comunicazione, la gestione dello spogliatoio, la temperatura emotiva della città, e probabilmente è anche la causa del traffico sulla Tangenziale. È tutto suo. L’incenso e il plotone d’esecuzione. Il calcio, però, non è più fermo alla radiolina la domenica pomeriggio e al centravanti con i baffi. I club moderni sono ancora squadre di calcio, certo. Ma sono anche piattaforme di intrattenimento, marchi globali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nel calcio italiano l’allenatore resta una figura religiosa. È una visione così poco manageriale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan Flash - Dopo il riposo, Allegri chiama tutti a raccolta

Sullo stesso argomento

Dimissioni Gravina, spunta la clamorosa idea: «Lui non molla la poltrona, ma serve una figura forte alla guida del calcio italiano». E spunta il nome di Marotta…di Redazione Inter News 24 Dimissioni Gravina, Conterio critica la mancata rassegna e invoca una figura forte come il Presidente dell’Inter: le sue...

Clamoroso nel calcio, l’allenatore italiano ha detto sì: cambia la panchinaSvolta in casa Tottenham: Roberto De Zerbi è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore degli Spurs, con un’intesa di massima ormai raggiunta...

Ci si chiede spesso il motivo per cui il calcio italiano è in crisi. Sono stati due giorni vergognosi, in cui si è mancato di rispetto ai tifosi. Il tennis ormai ha superato l'importanza del calcio nel nostro Paese: il mondo del Pallone non ha più la minima credibilità. x.com

Ho deciso!. La scelta di Antonio Conte: terremoto nel calcio italianoUn finale di stagione che segna non solo la conclusione di un campionato, ma anche l’inizio di una nuova fase per il calcio italiano. Le panchine si muovono, ... thesocialpost.it

Il calcio italiano secondo il presidente dimissionario del calcio italianoIl 2 aprile Gabriele Gravina si era dimesso da presidente della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, dopo la mancata qualificazione dell’Italia maschile ai Mondiali (la terza di fila e la ... ilpost.it