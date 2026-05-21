Nasce un nuovo modello di prevenzione oncologica di precisione ecco come

È stata annunciata una nuova strategia di prevenzione oncologica di precisione durante una tre giorni dedicata all’innovazione in oncologia. L’evento, promosso da Motore Sanità e ospitato presso un importante istituto di ricerca, ha visto la presentazione di un modello che potrebbe cambiare il modo di affrontare la prevenzione dei tumori. Nel corso della manifestazione, sono stati condivisi dettagli riguardanti questa innovazione che punta a personalizzare le misure di prevenzione sulla base delle caratteristiche individuali.

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