Nasce un nuovo modello di prevenzione oncologica di precisione ecco come

Da quicomo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata una nuova strategia di prevenzione oncologica di precisione durante una tre giorni dedicata all’innovazione in oncologia. L’evento, promosso da Motore Sanità e ospitato presso un importante istituto di ricerca, ha visto la presentazione di un modello che potrebbe cambiare il modo di affrontare la prevenzione dei tumori. Nel corso della manifestazione, sono stati condivisi dettagli riguardanti questa innovazione che punta a personalizzare le misure di prevenzione sulla base delle caratteristiche individuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La prevenzione dei tumori compie un passo avanti verso la medicina del futuro. All’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) si è aperta la tre giorni promossa da Motore Sanità dedicata all’innovazione in oncologia, con un annuncio destinato a segnare una possibile svolta nella ricerca italiana: la. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Centro Diagnostico Ferrari di Maranello: linaugurazione ufficiale del 3 marzo 2026

Video Centro Diagnostico Ferrari di Maranello: linaugurazione ufficiale del 3 marzo 2026

Sullo stesso argomento

Leggi anche: IEO e AVIS insieme: nasce a Milano un nuovo modello di prevenzione oncologica di precisione

Leggi anche: Diagnostica oncologica di precisione e analisi cliniche: all’ospedale Papa Giovanni due strumenti al top in Europa

nasce un nuovo modelloSIENA, NASCE LA FONDAZIONE PER LA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILEIl Consiglio comunale approva statuto e atto costitutivo: la CER punta a ridurre i costi energetici e promuovere la transizione ecologica attraverso un modello condiviso pubblico-privato Siena compie ... oksiena.it

nasce un nuovo modelloRegione, volontariato e Coop. Nuovo modello sanitario: Nasce il terzo servizioPrimo sodalizio in Italia fra servizio pubblico Misericordie, Anpas e Croce Rossa. Il ’social hub’ sperimentale sarà al centro commerciale di Sesto Fiorentino. lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web