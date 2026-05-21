napoli udinese senza tifosi ospiti

Per la partita tra Napoli e Udinese è stato deciso che non saranno ammessi tifosi ospiti. La disposizione è stata comunicata dal prefetto di Napoli, che ha firmato il provvedimento. La gara si disputerà quindi senza la presenza di supporter provenienti dalla squadra ospite. La decisione riguarda esclusivamente i tifosi provenienti dalla trasferta, mentre i supporter di casa potranno assistere all'incontro regolarmente. La partita si svolgerà come previsto, senza ulteriori restrizioni legate alla partecipazione del pubblico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli-Udinese si giocherà senza tifosi ospiti: il prefetto di Napoli ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in Friuli-Venezia Giulia per il match in programma domenica, alle 18, al Maradona: la decisione è stata assunta sulla scorta delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e della Questura di Napoli, che hanno evidenziato rischi elevati per l’ordine pubblico, a causa della storica rivalità tra le due tifoserie. Si tratta dell’unica trasferta vietata ai supporter bianconeri in tutta la stagione. Circa le notizie dal campo, Runjaic dovrà fare a meno dello squalificato Kamara – al suo posto ballottaggio tra Arizala e Zemura – e degli infortunati Ekkelenkamp e Zaniolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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