Napoli-Udinese niente trasferta per i tifosi bianconeri

Nella partita tra Napoli e Udinese, i tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in trasferta. Dopo il divieto ai supporter campani di partecipare alla gara di andata a Udine, anche questa volta il prefetto di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per i sostenitori dell'Udinese. La decisione è stata comunicata in seguito a una richiesta delle autorità locali, senza indicazioni di altri provvedimenti o motivazioni aggiuntive.

Ancora rimandato l'incontro tra il tifo organizzato del Napoli e dell'Udinese. Dopo il divieto ai supporter campani di assistere la partita di andata a Udine, il 14 dicembre scorso, stavolta il “niet” è arrivato dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che ha disposto il divieto di vendita dei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Udinese Napoli 1-0 Pre-partita, LIVE Reaction e post-partita con i tifosi napoletani

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