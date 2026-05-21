Napoli-Udinese | l’ultimo atto di Conte e il sogno del secondo posto

Il Napoli, allenato da Antonio Conte, si appresta a sfidare l’Udinese in una partita decisiva per la classifica. La sfida si svolge in un momento chiave del campionato, con entrambe le squadre che cercano di ottenere punti importanti. La tensione tra le due squadre è alta, e la partita rappresenta l’ultimo impegno di Conte sulla panchina del Napoli. La sfida mette in palio una posizione rilevante in classifica, con il Napoli che mira a consolidare la propria posizione e l’Udinese che cerca di riscattarsi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’angolo della partita. Il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, si prepara ad affrontare l’Udinese in una partita cruciale per la definizione della stagione. Con il secondo posto in classifica matematicamente in palio, la squadra non può permettersi distrazioni. Conte, che saluterà il club al termine della stagione, ha chiarito che l’approccio alla partita non cambierà nonostante il clima di festa attorno a lui. Il tecnico ha bisogno di una prestazione solida, un minimo di pareggio che garantirebbe un finale di stagione soddisfacente e senza rischi. La chiave tattica del match. In vista della sfida, l’undici titolare sembra praticamente definito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROCCHI E GERVASONI SOSPESI SCANDALO ARBITRI E VAR! Sullo stesso argomento Napoli, sfida all’Udinese per il secondo posto: servono i gol? Domande chiave Come può il Napoli perdere il secondo posto nonostante il vantaggio? Quali scenari matematici potrebbero favorire il Milan in caso... Napoli-Cremonese, per Conte inizia la difesa del secondo posto: il pronosticoCREMONA, ITALY - DECEMBER 28: Dennis Johnsen of US Cremonese and Scott McTominay of SSC Napoli fight for the ball during the Serie A match between US... ? #Conte lascerà il #Napoli a fine stagione rinunciando all’ultimo anno di contratto. Nessuna buonuscita. La decisione è presa e sarà comunicata alla squadra prima della partita con l’Udinese. Non se ne va perché ha già una soluzione alternativa. E’ stimato x.com Pisa-Napoli: E il posto in Champions League è nostro reddit Napoli-Udinese, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniIl Napoli affronta l'Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona nella 38ª e ultima giornata della Serie A 2025/26. Con ogni probabilità sarà l'ultima di Antonio Conte sulla panchina azzurra, il tecnic ... calciomercato.com Il Napoli torna al rito serale: la vecchia abitudine per blindare il secondo posto in classifica. E oggi tutti a pranzoTutti in campo, ieri alle 18, l’orario di Napoli-Udinese di domenica, per il quartultimo allenamento di Antonio Conte alla guida del Napoli. A Castel Volturno, dopo i due giorni di riposo concessi dal ... corrieredellosport.it