Napoli Conte ai saluti? Ecco cosa cambierebbe se arrivasse Sarri

Se l'allenatore attuale dovesse lasciare la squadra, il club sta considerando il ritorno di un ex tecnico, che ha già guidato la squadra in passato. La possibilità di un cambio alla guida tecnica nasce dall'interesse per questa soluzione, mentre la squadra sta monitorando la situazione. La decisione finale dipenderà dall'esito delle trattative e dalle future valutazioni del club riguardo al nuovo allenatore. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su eventuali accordi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui