Il Museo Civico di Zoologia ha aperto due nuove sale dedicate alla biodiversità, chiamate Sala della Biodiversità e Sala Bioverso. Questi spazi sono stati recentemente rinnovati e si trovano all’interno dell’edificio museale. La loro apertura fa parte di un intervento volto ad aggiornare e ampliare l’esposizione permanente sul tema della natura e delle specie animali. La presentazione delle nuove aree è stata ufficializzata con una cerimonia di inaugurazione, alla quale hanno partecipato rappresentanti istituzionali e curatori del museo.

Cosa: Il Museo Civico di Zoologia rinnova il proprio percorso espositivo inaugurando due nuovi spazi dedicati alla ricchezza naturale: la Sala della Biodiversità e la Sala Bioverso.. Dove e Quando: Presso il Museo Civico di Zoologia, situato in Via Ulisse Aldrovandi a Roma. Le nuove sale aprono al pubblico a partire dal 21 maggio 2026.. Perché: Per esplorare reperti naturalistici mai esposti prima d’ora e riflettere sull’importanza cruciale della tutela ambientale di fronte alle moderne sfide del cambiamento climatico.. Roma si conferma una capitale non solo legata all’archeologia classica e all’arte rinascimentale, ma anche un crocevia vitale per la cultura scientifica e la ricerca naturalistica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Museo di Zoologia: nuove sale sulla biodiversità

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