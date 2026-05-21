Movida violenta a Manfredonia giovane aggredito da 4 persone durante la Notte Bianca | scatta il Daspo Urbano

Nella notte Bianca del Carnevale a Manfredonia, si è verificata una rissa tra alcuni giovani che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Durante l’episodio, un ragazzo è stato aggredito da quattro persone che hanno partecipato all’evento. A seguito dell’accaduto, le autorità hanno deciso di applicare il Daspo Urbano nei confronti dei responsabili. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di contenere la situazione, mentre le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Quattro provvedimenti di Daspo Urbano, questo il bilancio delle misure adottate dalla Polizia di Stato a seguito di una aggressione avvenuta a Manfredonia (Foggia) durante la Notte Bianca del Carnevale. I destinatari dei provvedimenti sono stati ritenuti responsabili di una violenta azione ai danni di un giovane, che ha messo in pericolo la sicurezza pubblica nel centro cittadino. Violenza a Manfredonia L'aggressione durante la Notte Bianca Le indagini e l'analisi dei fatti Le conseguenze per i responsabili Violenza a Manfredonia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Foggia ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane (DACUR), conosciuto anche come “Daspo Urbano”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Movida violenta a Manfredonia, giovane aggredito da 4 persone durante la Notte Bianca: scatta il Daspo Urbano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Rissa fuori da un locale a Fiuggi, scatta il Daspo urbano per tre persone Aggressione durante la Notte Bianca del Carnevale, quattro Daspo urbani a ManfredoniaQuattro provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane, i cosiddetti DACUR o Daspo urbani, sono stati emessi dal questore ... immediato.net RISSA MANFREDONIA Manfredonia, violenta aggressione durante la Notte Bianca: scattano 4 Daspo urbaniIl Questore della Provincia di Foggia ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DACUR o Daspo urbano, nei confronti di quattro soggetti ritenuti responsabil ... statoquotidiano.it