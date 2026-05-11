Una coalizione di civici si prepara a presentare un unico candidato sindaco alle prossime amministrative, con l’obiettivo di sfidare l’attuale sindaco. La strategia riguarda la formazione di un fronte unito per affrontare le elezioni e consolidare la propria presenza politica. La scelta del nome del candidato è ancora in fase di definizione, ma l’intento di coordinare le forze per un’unica candidatura sembra aver già preso forma.

’Orizzonti 2027’ sta tornando. Questa volta con il nome di un unico candidato sindaco per sfidare Matteo Lepore alle amministrative. L’appuntamento, che un paio di mesi fa ha riunito buona parte delle opposizioni, civiche e non solo, per un’alternativa all’attuale sindaco, verrà riproposto – sempre ai Magazzini Generativi – a metà giugno. I candidati in campo, per ora sono il sindaco in carica e gli sfidanti civici Giovanni Favia (ex grillino), Alberto Zanni (presidente di Confabitare) oltre alla lista di Andrea De Pasquale (ex Pd). "L’idea – spiega il consigliere regionale Marco Mastacchi, organizzatore di ’Orizzonti 2027’ – è di annunciare le linee programmatiche e il nome del candidato o della candidata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orizzonte amministrative: "Coalizione di civici verso un unico candidato"

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