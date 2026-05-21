Motor Valley | il nuovo piano di de Adamich punta ai brand premium

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Motor Valley, il nuovo piano presentato da de Adamich per il 2026 prevede modifiche nell’offerta di Varano, con un focus sui brand premium. La strategia mira a rafforzare la presenza sul mercato attraverso l’introduzione di prodotti di fascia alta e l’espansione in nuovi segmenti. La presidenza di Sofia Spanou ha annunciato l’obiettivo di espandere la presenza internazionale, puntando a conquistare mercati emergenti e consolidare la posizione nelle aree di maggiore interesse. La pianificazione si concentra anche sull’innovazione e sul rafforzamento delle partnership strategiche.

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? Punti chiave Come cambierà l'offerta di Varano con il nuovo piano 2026?. Quali nuovi mercati punta a conquistare la presidenza di Sofia Spanou?. Come influirà la guida elettrica sui programmi formativi della società?. Perché i brand premium sceglieranno questo hub per i loro eventi?.? In Breve Presenza operativa in 35 Paesi con sede statunitense a Indianapolis dal 2018.. Nuovo Convention Center di 1000 metri quadri a Varano de’ Melegari.. Collaborazione ufficiale con Alfa Romeo Driving Academy presso la pista di Varano.. Sviluppo strutture karting dedicate Varano Kart e GrandTour Kartinga Bologna..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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