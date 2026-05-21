Motor Valley | il nuovo piano di de Adamich punta ai brand premium

In Motor Valley, il nuovo piano presentato da de Adamich per il 2026 prevede modifiche nell’offerta di Varano, con un focus sui brand premium. La strategia mira a rafforzare la presenza sul mercato attraverso l’introduzione di prodotti di fascia alta e l’espansione in nuovi segmenti. La presidenza di Sofia Spanou ha annunciato l’obiettivo di espandere la presenza internazionale, puntando a conquistare mercati emergenti e consolidare la posizione nelle aree di maggiore interesse. La pianificazione si concentra anche sull’innovazione e sul rafforzamento delle partnership strategiche.

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? Punti chiave Come cambierà l'offerta di Varano con il nuovo piano 2026?. Quali nuovi mercati punta a conquistare la presidenza di Sofia Spanou?. Come influirà la guida elettrica sui programmi formativi della società?. Perché i brand premium sceglieranno questo hub per i loro eventi?.? In Breve Presenza operativa in 35 Paesi con sede statunitense a Indianapolis dal 2018.. Nuovo Convention Center di 1000 metri quadri a Varano de’ Melegari.. Collaborazione ufficiale con Alfa Romeo Driving Academy presso la pista di Varano.. Sviluppo strutture karting dedicate Varano Kart e GrandTour Kartinga Bologna..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Motor Valley: il nuovo piano di de Adamich punta ai brand premium ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Kimi Antonelli: la Motor Valley forgia il nuovo AscarìLa figura di Kimi Antonelli, pilota bolognese appena oltre i diciannove anni, sta ridefinendo le aspettative sulla Formula 1 con una maturità che... Motor Valley e Food Valley si incontrano all'autodromo di Imola: tortellini e garganelli "corrono" sul cordolo della TosaL’autodromo Enzo e Dino Ferrari non è più solo il tempio della velocità, ma diventa una tela a cielo aperto dove il motorsport abbraccia l’eccellenza... ore 18.30 Motor Valley , il pronostico di Mr Helmet al MugelloGp tutto dipende dalla presenza del campione del Mondo x.com Motor Valley Fest 2026: la passione per i motori protagonista a ModenaL’ottava edizione ha appena preso il via con un programma ricco di convegni, esposizioni e dibattiti tra meccanica, software e intelligenza artificiale ... corriere.it Torna Motor Valley Fest: dal 28 al 31 maggio Modena è la capitale dell’auto italianaL’ottava edizione del Motor Valley Fest, il festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna, in programma dal 28 al 31 maggio 2026, riaccenderà il confronto sull’innovazione capac ... quattroruote.it