Gli investigatori, al lavoro sul giallo di Pietracatella (Campobasso), cercano di capire se, a cercare in Rete notizie sulla ricina, siano state le stesse donne poi morte avvelenate, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia. E' quanto emerge dalla convocazione delle parti offese e degli indagati per venerdì 22 maggio, in questura, a Campobasso, quando saranno estratti i dati da telefoni, modem, pc e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa di famiglia. Intanto la procuratrice afferma: "Non ci sono indagati né sospettati".,, La procura, nel dettaglio, chiede di estrapolare da ciascun apparato dati utili per accertare... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte avvelenate a Pietracatella, indagini nei cellulari delle vittime su eventuali loro ricerche sulla "ricina"

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