Monreale pulizia dei terreni obbligatoria | multa e denuncia per chi non rispetta le regole

Con l’arrivo della stagione estiva, un’ordinanza ha stabilito l’obbligo di mantenere puliti i terreni nella zona. Chi non rispetta questa disposizione rischia sanzioni amministrative e può essere soggetto a una denuncia penale. La normativa mira a ridurre i pericoli di incendi e a tutelare la sicurezza pubblica. Le autorità locali hanno diffuso le indicazioni per garantire il rispetto delle regole e prevenire situazioni di rischio durante i mesi più caldi.

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