Monreale pulizia dei terreni obbligatoria | multa e denuncia per chi non rispetta le regole
Con l’arrivo della stagione estiva, un’ordinanza ha stabilito l’obbligo di mantenere puliti i terreni nella zona. Chi non rispetta questa disposizione rischia sanzioni amministrative e può essere soggetto a una denuncia penale. La normativa mira a ridurre i pericoli di incendi e a tutelare la sicurezza pubblica. Le autorità locali hanno diffuso le indicazioni per garantire il rispetto delle regole e prevenire situazioni di rischio durante i mesi più caldi.
MONREALE – Con l’avvicinarsi della stagione estiva, è stata emessa un’ordinanza che introduce misure stringenti per prevenire gli incendi e garantire la sicurezza pubblica. Entro il 14 giugno, proprietari e conduttori di aree incolte, abbandonate o limitrofe ad abitazioni e cantieri sono tenuti a rimuovere sterpaglie, rami secchi, detriti e rifiuti. È inoltre obbligatorio tagliare le siepi sporgenti sulle strade e recinzione dei lotti confinanti con le vie pubbliche. Obbligo di fascia tagliafuoco di almeno 5 metri attorno ai serbatoi fissi esterni. Divieto assoluto di accensione fuochi dal 10 giugno al 31 ottobre 2026: vietato accendere fuochi, utilizzare apparecchi a fiamma libera o dispositivi elettrici che producono scintille in prossimità di aree agricole, boschive e strade. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
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