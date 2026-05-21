Moniga del Garda | tre serate di Rosé tra storia e gusto al Castello

A Moniga del Garda si stanno svolgendo tre serate dedicate al Rosé presso il Castello. Durante gli eventi, i visitatori possono assaggiare vini di diverse aziende produttrici che presenteranno le proprie bottiglie e discuteranno con il pubblico. L’iniziativa prevede anche momenti di approfondimento sulla storia e sulla produzione di questo tipo di vino, offrendo un’occasione per conoscere meglio le caratteristiche del Rosé e il ruolo che riveste nell’offerta turistica del territorio.

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? Punti chiave Come cambierà l'offerta turistica del Garda dopo queste tre serate?. Chi sono i produttori che dialogheranno con il pubblico al castello?. Dove si trovano le casse per usufruire della tariffa agevolata?. Perché il Consorzio ha scelto proprio il Castello come sede?.? In Breve Evento dal 22 al 24 maggio 2026 dalle 18:30 alle 23:00.. Tariffa agevolata di 10 euro per i residenti di Moniga del Garda.. Collaborazione tra Consorzio Valtènesi Riviera del Garda Classico, Pro Loco e Comune.. Obiettivo diversificazione turistica tramite valorizzazione del microclima della riva gardesana.. Dal 22 al 24 maggio 2026, il Castello di Moniga del Garda ospiterà tre serate dedicate ai Rosé Valtènesi nell’evento denominato Valtenesi in Rosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moniga del Garda: tre serate di Rosé tra storia e gusto al Castello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Altro che mimose: "Oltre l'8 marzo" a Moniga del GardaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump In rigoroso ordine alfabetico: Giulia Anzi, Barbara Castagnetti, Cecilia... COMUNE - MONIGA DEL GARDA In occasione della giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo, celebrata il 21 maggio, è stata allestita una significativa mostra fotografica intitolata 'Raccontando il mondo', curata da Lida Plati. L'eve x.com Meteo Moniga Del Garda - Previsioni a lungo termineMeteo Moniga del Garda Sabato 16, previsioni del tempo per Moniga del Garda, temperature, precipitazioni, venti, irraggiamento solare, inquinamento dell'aria. ? Controlla ora la tua città con le immag ... ilmeteo.it Meteo Moniga Del Garda DomaniA Moniga del Garda domani Martedì 19 Maggio: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa. Entrando nel dettaglio, avremo cielo poco nuvoloso o velato al mattino, nuvolosità sparsa al pomeriggio e all ... ilmeteo.it