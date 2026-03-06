Altro che mimose | Oltre l' 8 marzo a Moniga del Garda

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump In rigoroso ordine alfabetico: Giulia Anzi, Barbara Castagnetti, Cecilia Corradi, Marialuisa Cotrufo, Cinzia Grasselli, Michelle Lucchi, Cristina Maccarinelli, Sara Marvataj, Laura Mor, Ilaria Polver, Patrizia Protti, Ylenia Roncari, Tiziana Ruffoni, Monica Zecchi, Tiziana Zini. E poi Maria Laura Zuffo, scomparsa un anno fa ma ancora viva nel cuore di chi l'ha amata. È il parterre (da record) di artiste locali coinvolte dal Comune di Moniga e dalla Pro Loco in occasione della Giornata internazionale della donna: saranno le protagoniste della mostra collettiva "Sguardi di Lei", in programma dal 6 al 16 marzo nella Sala polifunzionale di piazza San Martino, vernissage venerdì 6 marzo alle 18. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

