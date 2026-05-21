Nel nuovo numero di Novella 2000, disponibile in edicola, Saveria Sforza, ex concorrente di Money Road, condivide la sua esperienza nella prima stagione del reality condotto da Fabio Caressa. La protagonista ha dichiarato di non voler ripetere quell’esperienza, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni. La sua testimonianza si inserisce nel racconto più ampio di chi ha preso parte al programma, offrendo uno sguardo diretto sulle sue impressioni e sui ricordi legati a quella partecipazione.

Nel numero di Novella 2000 ora in edicola, Saveria Sforza racconta la sua esperienza nella prima stagione del reality condotto da Fabio Caressa. C’è chi lo considera l’ennesimo reality, chi prova a incastrarlo tra i game show e chi, semplicemente, non ha ancora capito dove collocarlo. La verità è che Money Road, show Sky Original prodotto da Blu Yazmine, è un programma diverso dal solito: nella scorsa stagione televisiva ha rappresentato una delle novità più interessanti dei palinsesti. La seconda edizione torna il 21 maggio su Sky Uno e NOW, e dal 25 in replica in chiaro su TV8, con la conduzione di Fabio Caressa. Prima di tutto, Money Road è una prova. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Money Road ricomincia, il racconto di Saveria Sforza (ex concorrente): “Non lo rifarei mai”

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