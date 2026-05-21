L’esperto di tattica Andrea Aliboni fa ora parte dello staff tecnico dell’Uzbekistan in vista dei Mondiali 2026. È stato selezionato dal commissario tecnico Fabio Cannavaro, che ha affidato a lui il ruolo di analista. Aliboni, con alle spalle diverse esperienze nel settore, si concentrerà sull’analisi delle partite del Gruppo K. La sua presenza si inserisce in un quadro più ampio di collaborazioni italiane nel settore tecnico della nazionale asiatica.

? Punti chiave Chi sono i collaboratori italiani scelti da Fabio Cannavaro?. Come influenzerà l'analisi tattica di Aliboni le partite del Gruppo K?. Quali esperienze nei club italiani hanno permesso questo salto mondiale?. Perché lo staff tecnico punta tutto sulla specializzazione dei dati?.? In Breve Staff tecnico include Paolo Cannavaro, Francesco Troise, Antonio Chimenti, Eugenio Albarella, Mario Rotondale e Rolando Bianchi.. Aliboni ha collaborato con Aurelio Andreazzoli presso Ternana, Empoli e Genoa prima dell'Udinese.. L'Uzbekistan disputerà il Gruppo K contro Portogallo, Congo e Colombia nei tre paesi ospitanti.. Il successo del professionista massese valorizza la scuola calcistica locale e la preparazione tecnica apuana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali 2026: l’esperto Andrea Aliboni nello staff dell’Uzbekistan

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