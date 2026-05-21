Molassana gli scout lanciano la cena condivisa | un invito al vicinato

Gli scout di Molassana organizzano una cena condivisa nel quartiere e invitano i residenti a partecipare. Per partecipare, è necessario portare cibo da condividere con gli altri. L’evento si svolge in una zona pubblica e si può prenotare un posto tramite un modulo online o contattando gli organizzatori. La serata mira a favorire l’incontro tra i vicini e a creare un momento di convivialità nel quartiere. Non sono previste restrizioni particolari per la partecipazione.

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