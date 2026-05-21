Molassana gli scout lanciano la cena condivisa | un invito al vicinato
Gli scout di Molassana organizzano una cena condivisa nel quartiere e invitano i residenti a partecipare. Per partecipare, è necessario portare cibo da condividere con gli altri. L’evento si svolge in una zona pubblica e si può prenotare un posto tramite un modulo online o contattando gli organizzatori. La serata mira a favorire l’incontro tra i vicini e a creare un momento di convivialità nel quartiere. Non sono previste restrizioni particolari per la partecipazione.
? Punti chiave Cosa bisogna portare a tavola per partecipare alla serata?. Come si può prenotare un posto per questo evento di quartiere?. Perché l'iniziativa del centro storico ha esaurito i posti così velocemente?. Dove si terrà l'incontro in caso di maltempo sabato sera?.? In Breve Sabato 23 maggio dalle 19 alle 22 presso il piazzale Basko. Prenotazioni obbligatorie tramite la pagina Facebook del gruppo Genova XX. Evento annullato in caso di pioggia nel quartiere di Molassana. Modello ispirato al successo della cena condivisa nel centro storico. Sabato 23 maggio dalle 19 alle 22, il piazzale della Basko a Molassana ospiterà la prima edizione della cena condivisa organizzata dal gruppo scout Genova XX. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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