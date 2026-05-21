A Modena, un testimone ha riferito di aver sentito parlare di una cifra di 40 mila euro relativa a un attacco. La vicenda coinvolge un uomo che avrebbe dato ordini a un giovane di abbassare la voce, ma ancora non sono chiare le sue identità. Gli inquirenti stanno analizzando le dichiarazioni del testimone in relazione alle prove raccolte, riscontrando alcune discrepanze tra quanto riferito e ciò che emerge dai riscontri investigativi. La questione resta al centro delle indagini in corso.

?? Punti chiave Chi era l'uomo che ordinava al giovane di abbassare la voce? Come spiegano gli inquirenti la discrepanza tra la testimonianza e le prove? Quali indizi cercano gli investigatori per confermare il movente economico? Perché la polizia non ha trovato riscontri immediati sulla segnalazione della paramedica??? In Breve Paramedica riferisce scambio verbale venerdì alle 20:10 vicino a negozio pakistano. Testimone cita 40 mila euro per compenso partecipanti all'attacco. Polizia n . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, testimone: «Parlavano di 40 mila euro per l’attacco»

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