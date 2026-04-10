Moby Prince Livorno ricorda le 140 vittime della strage nel 35esimo anniversario Mattarella | Tragedia che andava evitata FOTO

A 35 anni dalla tragedia, Livorno ricorda le 140 vittime della nave coinvolta in un grave incidente marittimo. Il presidente della Repubblica ha commentato che si trattò di un evento evitabile, sottolineando anche come ci furono problemi di disorganizzazione e ritardi nelle operazioni di soccorso. La cerimonia ha coinvolto familiari e rappresentanti delle istituzioni, che si sono riuniti per commemorare le vittime di quella notte.

“Una tragedia che poteva e doveva essere evitata e a cui fecero seguito, per altro, disorganizzazione e ritardi nella gestione dei soccorsi”. Questo il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 35esimo anniversario del Moby Prince, la più grande sciagura della. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Livorno commemora le 140 vittime del Moby Prince, Mattarella: “Tragedia che doveva essere evitata”. Giani: “La verità venga fuori”LIVORNO – Livorno, sindaco Luca Salvetti, commemora le 140 vittime che il 10 aprile 1991 persero la vita a bordo del traghetto Moby Prince diretto a... Temi più discussi: Venerdì 10 aprile le cerimonie per il 35° anniversario della tragedia del Moby Prince; Moby Prince, 35 anni dopo il disastro. Faremo il Memoriale di Livorno; Moby Prince, a 35 anni di distanza Livorno ricorda la strage che costò la vita a 140 persone. Pittalis: Esclusa negligenza dell’equipaggio e nebbia – ASCOLTA; Moby Prince, Livorno ricorda le vittime a 35 anni dalla tragedia. Moby Prince, a 35 anni dalla tragedia Pizzo ricorda i suoi 4 concittadini morti nel disastro del 10 aprile 1991Nel giorno dell’anniversario del disastro costato la vita a 140 persone, tra cui 6 vibonesi (due vittime erano di Parghelia), il Comune rinnova la vicinanza ai familiari di Rocco Averta, Antonio Avoli ... ilvibonese.it Livorno si ferma per ricordare la tragedia del Moby Prince: 35 anni di dolore e ricerca della veritàIl 35° anniversario del Moby Prince: a Livorno le commemorazioni ufficiali e il messaggio di Mattarella sulla tragedia del 1991 ... intoscana.it Per non dimenticare mai. Verità per Moby Prince. #iosono141 - facebook.com facebook Trentacinque anni fa il disastro del Moby Prince, in cui persero la vita 140 persone. La commemorazione a Livorno. @TgrRaiToscana rainews.it/tgr/news rainews.it/tgr/toscana/vi…. x.com