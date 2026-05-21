A Milano, due runner sono stati aggrediti da un’auto mentre si allenavano vicino a un centro sportivo. Secondo le ricostruzioni, l’automobilista ha colpito intenzionalmente gli atleti, senza che ci siano ancora dettagli precisi su come abbia atteso i corridori o il motivo della scelta di quel percorso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili o motivazioni personali.

? Domande chiave Come ha fatto l'automobilista ad aspettare i runner per colpirli?. Perché gli atleti hanno scelto proprio quel percorso vicino al centro sportivo?. Chi sono i testimoni che hanno visto l'auto puntare il gruppo?. Come si può garantire la sicurezza dei corridori nelle zone urbane?.? In Breve Aggressione avvenuta sabato scorso presso il centro sportivo XXV Aprile nel quartiere QT8.. Atleti Fabio, Stefano, Giovanna, Luca e Andrea coinvolti nella sessione di allenamento.. Automobilista con Audi a targa tedesca attende il gruppo in via a senso unico.. Tensioni ricorrenti segnalate da Fabio anche nella zona dell'ippodromo di San Siro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, runner aggrediti da un’auto: l’automobilista colpisce un atleta

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