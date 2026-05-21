Michelino non tornerà più a casa

Michelino non tornerà più a casa. La mattina presto aveva lasciato l’abitazione per recarsi sul cantiere autostradale, dove lavorava da tempo con una società specializzata in lavori stradali. Non ci sono state altre notizie fino a quando il suo corpo è stato ritrovato in un’area vicina al cantiere. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di ricostruire gli ultimi momenti della sua giornata. Nessun dettaglio è stato ancora confermato ufficialmente.

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