Michelino non tornerà più a casa
Michelino non tornerà più a casa. La mattina presto aveva lasciato l’abitazione per recarsi sul cantiere autostradale, dove lavorava da tempo con una società specializzata in lavori stradali. Non ci sono state altre notizie fino a quando il suo corpo è stato ritrovato in un’area vicina al cantiere. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di ricostruire gli ultimi momenti della sua giornata. Nessun dettaglio è stato ancora confermato ufficialmente.
Era uscito all'alba. Come sempre, da quando aveva trovato quel lavoro con la società che si occupava di cantieri autostradali. Michele Amelia, quarantadue anni, frazione di Migliano, Lauro. Un uomo qualunque, nel senso più dignitoso dell'espressione.Lo chiamavano Michelino. Lo conoscevano tutti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Homilia com Padre Michelino Roberto
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