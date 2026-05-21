Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, si è verificato un acceso scontro tra Rosanna Siino e Michele mentre lui discuteva con Brunella riguardo alla loro frequentazione. Durante il confronto, Michele ha rivolto delle parole offensive nei confronti di Rosanna, che ha suscitato una reazione immediata da parte di Maria De Filippi, che ha criticato il comportamento del partecipante, commentando che stava dando il peggio di sé. La discussione ha attirato l’attenzione del pubblico presente in studio.

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne è scoppiato un acceso scontro tra Rosanna Siino e Michele mentre lui parlava con Brunella della loro frequentazione. Stuzzicato dalla dama l'uomo ha ricordato che diceva che lui dormiva, però con Brunella si è svegliato fin troppo perché in questo caso il 'materiale' è diverso. Le parole usate dal cavaliere hanno mandato Rosanna Siino su tutte le furie ed è scoppiato un duro botta e risposta tra loro fatto principalmente di insulti. Lei gli ha detto che sarebbe stato inutile rispondergli perché è un uomo troppo piccolo, poi hanno continuato ad attaccarsi a vicenda. La dama palermitana ha detto a Michele che si definiva da solo e che non lo ha mai definito un uomo piccolo anche se lo meritava, lui invece si è permesso di rivolgersi a lei in quel modo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Michele offende Rosanna a Uomini e Donne, Maria De Filippi lo bacchetta: “Stai dando il peggio”

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