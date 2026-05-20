Professore entra in classe con panciotto bombetta e baffi a manubrio | è giusto presentarsi in modo distinto a scuola e mi piace la belle Epoque
Un insegnante di 34 anni, residente in Piemonte e originario della Basilicata, ha deciso di presentarsi in aula indossando un panciotto, una bombetta e baffi a manubrio. Durante una lezione, ha affermato che è corretto mostrarsi in modo distinto a scuola e ha espresso il suo apprezzamento per l’epoca della Belle Époque. La sua scelta di abbigliamento ha attirato l’attenzione degli studenti e del personale scolastico.
A Torino un docente di Lettere di 34 anni, originario della Basilicata e residente in Piemonte, porta in classe uno stile che richiama la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento. Lo riferisce l’ANSA in un lancio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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