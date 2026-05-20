Professore entra in classe con panciotto bombetta e baffi a manubrio | è giusto presentarsi in modo distinto a scuola e mi piace la belle Epoque

Un insegnante di 34 anni, residente in Piemonte e originario della Basilicata, ha deciso di presentarsi in aula indossando un panciotto, una bombetta e baffi a manubrio. Durante una lezione, ha affermato che è corretto mostrarsi in modo distinto a scuola e ha espresso il suo apprezzamento per l’epoca della Belle Époque. La sua scelta di abbigliamento ha attirato l’attenzione degli studenti e del personale scolastico.

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