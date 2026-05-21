Metrobus nuove ordinanze | come cambia la viabilità

Il Comune di Perugia ha emesso nuove ordinanze che modificano la circolazione stradale in alcune strade del centro, in seguito ai lavori per il completamento del progetto Bus Rapid Transit. Le modifiche riguardano prevalentemente la viabilità nelle zone interessate dagli interventi e sono state adottate per garantire la sicurezza durante le operazioni di costruzione e migliorare la gestione del traffico. Le nuove disposizioni sono già in vigore e prevedono variazioni nelle direzioni di marcia e nelle zone di sosta.

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Il Comune di Perugia ha disposto l'adozione di nuove ordinanze in materia di circolazione stradale in alcune vie del capoluogo interessate dai lavori per la realizzazione del Bus Rapid Transit. Strada Ponte della Pietra San VetturinoCon ordinanza n. 841 del 21 maggio 2026 il Comune ha disposto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Metrobus, proseguono i lavori sul corridoio Pievaiola–Settevalli Sullo stesso argomento Metrobus, nuove ordinanze e modifiche alla viabilità: la mappa delle zoneIl Comune di Perugia ha disposto l'adozione di nuovi provvedimenti in materia di viabilità nell'ambito dei lavori per la realizzazione della prima... Metrobus, nuove ordinanze e modifiche alla viabilità: la mappa delle zone ift.tt/n8xfsbQ ift.tt/zZa1GQL x.com Metrobus, nuova ordinanza su strada PievaiolaProseguono i lavori per la realizzazione della prima linea del Bus Rapid Transit. La ditta esecutrice ha richiesto l'adozione di specifici provvedimenti in materia di circolazione stradale su strada P ... perugiatoday.it Tre ordinanze per i lavori. Cambia il trafficoProseguono i lavori per la realizzazione del Metrobus, con conseguenti modifiche alla circolazione. Il Comune ha firmato tre nuove ordinanze che modificano il traffico tra via Dottori, viale San Sisto ... lanazione.it