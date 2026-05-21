Meteo Roma | sole al mattino possibili piovaschi nel pomeriggio

Questa mattina a Roma il cielo è soleggiato con temperature che si aggirano intorno ai 20 gradi. Nel pomeriggio, sono previsti possibili rovesci o temporali che potrebbero interessare alcune zone del basso Lazio, con un calo della temperatura. Le previsioni indicano un cambiamento del tempo nel corso della giornata, con le piogge che potrebbero arrivare nel pomeriggio e durare fino a sera. La situazione meteorologica resta da monitorare per capire quali aree saranno più colpite.

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