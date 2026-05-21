Meteo Roma | sole al mattino possibili piovaschi nel pomeriggio

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Roma il cielo è soleggiato con temperature che si aggirano intorno ai 20 gradi. Nel pomeriggio, sono previsti possibili rovesci o temporali che potrebbero interessare alcune zone del basso Lazio, con un calo della temperatura. Le previsioni indicano un cambiamento del tempo nel corso della giornata, con le piogge che potrebbero arrivare nel pomeriggio e durare fino a sera. La situazione meteorologica resta da monitorare per capire quali aree saranno più colpite.

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? Domande chiave Quando inizierà a cambiare il tempo nel basso Lazio?. Dove colpiranno i temporali previsti per questo pomeriggio?. Come influenzerà il calore crescente il meteo al Sud?. Perché le temperature aumenteranno progressivamente verso le regioni meridionali?.? In Breve Centro Meteo Italiano prevede temporali isolati in Campania, Basilicata e Calabria nel pomeriggio.. Temperature in aumento progressivo lungo il gradiente da nord verso sud.. Cieli sereni previsti su tutto il territorio nazionale durante la notte.. Instabilità pomeridiana concentrata nel basso Lazio dopo la stabilità mattutina.. Il meteo a Roma per questo giovedì 21 maggio 2026 prevede una mattinata caratterizzata da tempo stabile, con cieli che resteranno sereni o presentano solo qualche nuvola in più durante le ore pomeridiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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