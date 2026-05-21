Meteo Roma del 21-05-2026 ore 19 | 15

Alle ore 19:15 del 21 maggio 2026, le previsioni meteo indicano una giornata stabile su tutte le regioni del nord. Durante la mattina, il cielo era sereno o poco nuvoloso, con poche variazioni di copertura nuvolosa. Le temperature sono state nella media stagionale e non si segnalano particolari fenomeni atmosferici. Le condizioni del tempo sono rimaste pressoché costanti nel corso della giornata, senza improvvisi cambiamenti o eventi meteorologici significativi.

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meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo su tutte le regioni con sole prevalente al pomeriggio poche variazioni conceria ancora soleggiati su tutti i settori insalata in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e qualche velatura entrambi al centro giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con Cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutti i settori in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con Ampi spazi di sereno ovunque al sud e sulle isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 21-05-2026 ore 19:15 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo domani 20 febbraio 2026 Sullo stesso argomento Meteo Roma del 05-05-2026 ore 19:15meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino maltempo discusso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni neve sulle... Meteo Roma del 19-05-2026 ore 19:15meteo Napoli aggiornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori... Queste le previsioni del tempo per domani su Roma . FARA' CALDO #IBI26 x.com Meteo, 22-23 maggio con caldo in aumento: primi 30 gradi al NordTemperature in netto aumento a partire dal Nord e dalla Sardegna con valori ben al di sopra della norma. Tempo stabile per diversi giorni. Le previsioni meteo del 21-22 maggio ... meteo.it Stadio mezzo vuoto per la Finale Femminile a Roma reddit Meteo Roma Nomentano OggiA Roma Nomentano oggi generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, min 14°C, max 29°C. Nel dettaglio: bel tempo al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio, assenza di nubi alla ser ... ilmeteo.it