L'anticiclone presente sull’Italia sta portando temperature più elevate rispetto alle settimane precedenti, con alcune località del centro e del sud che registrano valori di circa 3°C. Il vento di Maestrale sta influenzando le condizioni climatiche nel Meridione, portando aria più calda da nord-ovest. Nel Nord Italia, le temperature si alzeranno prima del Mezzogiorno, grazie all’arrivo di questa massa d’aria calda. La situazione meteorologica rimane sotto l’effetto di condizioni stabili e soleggiate.

? Punti chiave Come influenzerà il vento di Maestrale le temperature del Sud?. Perché il Nord Italia sentirà il caldo prima del Mezzogiorno?. Dove colpiranno con più forza le correnti fresche settentrionali?. Quando l'anticiclone subtropicale raggiungerà stabilmente tutta la penisola?.? In Breve Minime di +3°C a Cascia e +5°C a Norcia giovedì 21 maggio 2026.. Venti di Maestrale e Tramontana mantengono il Sud fresco per 48-72 ore.. Temperature tra +13°C e +18°C registrate tra Milano, Roma, Bari e Trieste.. Correnti settentrionali contrastano l'anticiclone subtropicale lungo l'Adriatico centrale e il Mezzogiorno.. A Cascia le temperature minime toccano i +3°C questo giovedì 21 maggio 2026, mentre un’alta pressione subtropicale si espande sul Mediterraneo occidentale e sulla Penisola Iberica modificando il clima in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, l’anticiclone scalda l’Italia: a Cascia scendono i +3°C

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