Dopo neve e freddo l’anticiclone scalda i motori | termometri in risalita le previsioni meteo della prossima settimana

Dopo giorni di neve e temperature rigide, l’anticiclone si sta rafforzando, portando un aumento delle temperature e un clima più mite. Le previsioni meteo per la prossima settimana indicano un graduale rialzo dei termometri, con condizioni di stabilità atmosferica. La rassegna settimanale del consorzio LaMMA, pubblicata venerdì 15 maggio, ha aperto con una domanda ironica sulla data, evidenziando il cambiamento climatico in atto e le variazioni di temperatura in questo periodo.

Firenze, 15 maggio 2026 – “In che mese ci troviamo?”. È con questa ironica domanda che si è aperta oggi, venerdì 15 maggio, la consueta rassegna settimanale del consorzio LaMMA sulle previsioni meteo della settimana. Osservando le vette della Val di Luce, sopra l’Abetone, e delle Dolomiti, il dubbio è legittimo: le montagne sono tornate sotto un bello strato di neve. L’arrivo di aria fredda e la perturbazione collegata hanno spinto il limite delle nevicate fin verso i 1500 metri, regalando uno scenario decisamente insolito per metà maggio. https:www.lanazione.itcronacameteo-santi-ghiaccio-kppiwkri Neve a maggio, una rarità?. Situazione insolita, certo, ma non del tutto eccezionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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