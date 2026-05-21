Metalli tossici in Papua Nuova Guinea | bloccata la pesca a New Ireland
In Papua Nuova Guinea, in particolare nell’isola di New Ireland, è stata sospesa la pesca a causa della presenza di metalli tossici che stanno uccidendo migliaia di pesci. I residenti hanno osservato un calo repentino della fauna marina e hanno notato molti esemplari spiaggiati o morti in acque vicine alle aree di estrazione mineraria. Le autorità locali hanno confermato che i livelli di alcuni minerali nocivi sono aumentati nelle acque, portando alla chiusura temporanea delle attività di pesca.
?? Punti chiave Quali minerali tossici stanno uccidendo migliaia di pesci a New Ireland? Come hanno fatto i residenti a notare la morte della fauna? Perché le autorità nazionali sono state accusate di totale abbandono? Cosa rischiano le popolazioni locali senza il pesce come alimento??? In Breve Ailan Awareness documenta 3.400 organismi marini morti appartenenti a oltre 15 specie diverse. Oltre 1.250 persone in 11 villaggi manifestano malattie da cibo e acqua contaminati. Il governatore Byron Cha . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ok Tedi: Australias Unfinished Business
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