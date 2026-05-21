Metalli tossici in Papua Nuova Guinea | bloccata la pesca a New Ireland

In Papua Nuova Guinea, in particolare nell’isola di New Ireland, è stata sospesa la pesca a causa della presenza di metalli tossici che stanno uccidendo migliaia di pesci. I residenti hanno osservato un calo repentino della fauna marina e hanno notato molti esemplari spiaggiati o morti in acque vicine alle aree di estrazione mineraria. Le autorità locali hanno confermato che i livelli di alcuni minerali nocivi sono aumentati nelle acque, portando alla chiusura temporanea delle attività di pesca.

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