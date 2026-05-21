Messina | storia di un cambiamento | le trasformazioni della città negli scatti di Giovanni Isolino
Oggi, alle ore 10, alla Galleria Vittorio Emanuele, si terrà la presentazione della mostra fotografica intitolata “Messina: storia di un cambiamento”. La mostra, curata dal fotografo Giovanni Isolino, propone una serie di immagini che documentano le trasformazioni avvenute nel corso degli anni nella città di Messina. L'esposizione si concentra sui cambiamenti urbanistici e sulle variazioni del paesaggio urbano, offrendo uno sguardo diretto sui mutamenti visivi della zona.
Un viaggio per immagini dentro la trasformazione di Messina. Si terrà oggi,21 maggio, alle ore 10 alla Galleria Vittorio Emanuele la presentazione della mostra fotografica “Messina: storia di un cambiamento” di Giovanni Isolino. Un momento voluto e promosso dalle liste giovanili “De Luca. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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