Doppio sguardo Una storia di famiglia | il Novecento tra Adriatico e Atlantico negli scatti inediti degli Scarpellini

Il 28 maggio si inaugura al Centro Culturale Vittorio Belli la mostra “Doppio sguardo. Una storia di famiglia”, che presenta fotografie inedite che ripercorrono il Novecento tra la costa adriatica e l’Atlantico. Le immagini ritraggono l’evoluzione di un territorio e l’esperienza di una famiglia che si è spostata tra la Romagna e gli Stati Uniti, offrendo uno sguardo diretto sulla loro storia.

L’evoluzione di un territorio, l’epopea di una famiglia tra Romagna e Stati Uniti: giovedì 28 maggio inaugura al Centro Culturale Vittorio Belli la mostra “Doppio sguardo. Una storia di famiglia" che rimarrà visitabile per tutta l'estate fino al 12 settembre. Un percorso espositivo realizzato con.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Temi più discussi: Doppio sguardo. Il mondo di Spartaco Scarpellini filmato tra l’Italia e l’America; Bellaria Igea Marina, al Centro Belli la mostra Doppio sguardo racconta il Novecento tra Romagna e Stati Uniti; Emilia-Romagna protagonista al Bellaria Film Festival: due le anteprime alla festa del cinema indipendente; Il teatro del Re Sole: Versailles e il suo eterno doppio cinematografico.

No no, non ci siamo.. contestualizziamo: questa voglia di far pulizie è esplosa all’improvviso al TERMINE della giornata di lavoro il 26 febbraio, proprio dopo aver ricevuto alle 15,33 una telefonata dai cc di Voghera che lo invitavano a ritirare una notifica. Dopo x.com

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