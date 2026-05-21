Messico-Ghana Amichevole di preparazione 23-05-2026 ore 04 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 23 maggio alle 4 del mattino si sfideranno in un'amichevole di preparazione per i prossimi Mondiali il Messico e il Ghana. La partita rappresenta uno degli incontri di preparazione che le squadre stanno organizzando in vista della competizione mondiale. Entrambe le nazionali stanno definendo le proprie formazioni e valutando le quote e i pronostici relativi all’incontro. La sfida si svolgerà in un contesto di test e allenamento prima di affrontare le fasi decisive del torneo.

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