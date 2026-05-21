Meloni | Le Nazioni che non sono in grado di difendersi non sono libere
Durante un evento dedicato al settore agroalimentare, la premier ha affermato che le nazioni incapaci di difendersi non possono considerarsi libere. Ha sottolineato che l’Europa ha bisogno di un atteggiamento più realistico, altrimenti rischia di diventare irrilevante nel panorama internazionale. Le sue parole sono arrivate in un contesto in cui si discute di sicurezza e autonomia, con l’obiettivo di rafforzare le politiche di difesa e di tutela dei territori.
All’Europa serve «realismo» o sarà «condannata all’irrilevanza». Giorgia Meloni è tornata a lanciare il suo monito sulla necessità di «una nuova fase» dal palco dell’evento “Coldiretti forza amica del Paese – Salute, sicurezza, prossimità: l’Italia del cibo”. Lo ha fatto ricordando che l’Ue deve declinare l’idea di difesa a tutto tondo, ricordando che la sicurezza passa anche dalle risposte che è in grado di dare ai cittadini e alle imprese come dimostra proprio il settore dell’agricoltura, presidio della prima sovranità, quella alimentare, e non a caso considerata «una priorità assoluta» da parte del governo. «Le Nazioni che non sono in grado di difendersi non sono libere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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