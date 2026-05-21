Meloni | Le Nazioni che non sono in grado di difendersi non sono libere

Durante un evento dedicato al settore agroalimentare, la premier ha affermato che le nazioni incapaci di difendersi non possono considerarsi libere. Ha sottolineato che l’Europa ha bisogno di un atteggiamento più realistico, altrimenti rischia di diventare irrilevante nel panorama internazionale. Le sue parole sono arrivate in un contesto in cui si discute di sicurezza e autonomia, con l’obiettivo di rafforzare le politiche di difesa e di tutela dei territori.

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