Marsciano il centenario della scuola IV Novembre celebra la memoria

A Marsciano si sta preparando a festeggiare il centenario della scuola IV Novembre, un evento che richiama l’attenzione sulla lunga storia dell’istituto. La cerimonia prevede un momento speciale di commemorazione, accompagnato dalla presentazione di cartoline commemorative illustrate da artisti locali. È stato annunciato che l’annullo speciale può essere ottenuto anche senza partecipare alla cena ufficiale. Le cartoline sono state disegnate da alcuni artisti del territorio, che hanno contribuito a rendere ancora più significativa questa ricorrenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui