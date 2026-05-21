Marsciano il centenario della scuola IV Novembre celebra la memoria
A Marsciano si sta preparando a festeggiare il centenario della scuola IV Novembre, un evento che richiama l’attenzione sulla lunga storia dell’istituto. La cerimonia prevede un momento speciale di commemorazione, accompagnato dalla presentazione di cartoline commemorative illustrate da artisti locali. È stato annunciato che l’annullo speciale può essere ottenuto anche senza partecipare alla cena ufficiale. Le cartoline sono state disegnate da alcuni artisti del territorio, che hanno contribuito a rendere ancora più significativa questa ricorrenza.
? Punti chiave Come si può ottenere l'annullo speciale se non si partecipa alla cena?. Chi sono gli artisti locali che hanno disegnato le cartoline commemorative?. Dove si terrà il grande evento conclusivo previsto per il 20 giugno?. Perché questo progetto filatelico è considerato un ponte tra le generazioni?.? In Breve Lancio annullo 22 maggio presso il piazzale della scuola con cena del Comitato.. Artisti Mary Jane Antonini, Gianni Cinti, Riccardo Marconi e Mario Trequattrini disegnano cartoline.. Richieste via email al [email protected] per chi salta l'evento del 22 maggio.. Evento conclusivo previsto per il 20 giugno presso il Teatro Concordia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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