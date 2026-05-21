Durante un evento all'Arena Civica, il presidente dell'Inter ha fatto alcune dichiarazioni rivolte al Milan, sottolineando che la sua squadra è l'unica nella città di Milano ad aver conquistato due stelle sul logo. La frase è stata interpretata come una critica indiretta al club rivale, senza ulteriori commenti o precisazioni. Queste dichiarazioni si inseriscono in un clima di tensione tra le due squadre, spesso oggetto di confronti pubblici e polemiche.

Il Milan ha vinto i derby contro l'Inter sul campo in questa stagione, ma sono stati i nerazzurri a festeggiare in Italia con uno Scudetto e la Coppa Italia. La rivalità tra Milan e Inter continua ad accendersi anche lontano dal rettangolo di gioco, con frecciate e contro frecciate tra Gerry Cardinale e Giuseppe Marotta, che si sono lanciati stangate negli ultimi giorni. Ecco l'ultimo episodio andato in scena oggi. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Arena Civica. Il presidente nerazzurro ha lanciato una frecciata importante al Milan (ecco l'estratto dal sito Fcinter1908): "Siamo la squadra della città, l'unica squadra che ha due stelle nella città di Milano e questo è un motivo di orgoglio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marotta frecciata al Milan: “Inter unica squadra che ha due stelle nella città di Milano”

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