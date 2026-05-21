mario vs tedua

Durante il viaggio di ritorno da un set fotografico, Tedua si mostra molto attivo e coinvolto, mentre si avvicina la data di uscita del suo nuovo mixtape intitolato Ryan Ted. Nel frattempo, Mario inizia a concentrarsi sui preparativi per il concerto a San Siro, immaginando il palco e l’atmosfera dell’evento. La giornata si conclude con entrambe le figure che si dedicano ai rispettivi progetti, in un momento di fervente attività e attenzione verso il futuro.

Sull'autostrada di rientro da un set fotografico, Tedua è un fiume in piena. Siamo alla fine di una giornata in cui è uscito l’ultimo tassello prima dell’effettiva release del mixtape Ryan Ted e in cui Mario ha iniziato a mettere la testa su San Siro, su come sarà quel palco. Avevo sentito Lettera a Tedua qualche settimana prima, mentre la stava chiudendo in studio, in uno di quei momenti in cui davanti al progetto entra a un livello di dettaglio maniacale che a volte sembra esagerato, ma che capisci che è ciò che lo rende l’artista che è. Già all’epoca mi disse che lo stava facendo uscire «con l’anima totalmente in pace», che non è una cosa scontata per un brano così personale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Lettera a Tedua

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