Marina Brambilla afferma che il linguaggio ha un ruolo nel plasmare e ricostruire la realtà, e che il giornale rappresenta uno strumento di libertà consapevole. A Milano, si cita anche una riflessione di Martin Heidegger, secondo cui l’uomo si comporta come se fosse il padrone del linguaggio, mentre in realtà è il linguaggio a dominare l’uomo. Questa idea mette in discussione il rapporto tra individuo e parola, evidenziando come le parole influenzino la percezione del mondo.

Milano – Martin Heidegger ha scritto “l’uomo si comporta come se fosse il modellatore e il padrone del linguaggio, mentre in effetti il linguaggio resta il padrone dell’Uomo”. In questo passaggio è racchiusa tutta la responsabilità di chi con le parole lavora ogni giorno. Il linguaggio plasma la realtà, la ricostruisce. I messaggi che vengono trasmessi attraverso il linguaggio non sono mai neutrali, perché il linguaggio non lo è. Le parole portano con sé una responsabilità che riguarda direttamente anche chi le pronuncia. MILANO 15 MAGGIO 2025 STUDENTI NEL CHIOSTRO DELLA GHIACCIAIA E SEDUTI ALL ESTERNO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI LA STATALE... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marina Brambilla: “Il linguaggio plasma la realtà, la ricostruisce. Il giornale è lo strumento di una libertà consapevole”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lo sport come strumento di pace e ’ponte’ tra popoli e realtà diverseEMPOLI La possiamo tranquillamente mettere così: la generazione di mezza età e quella più anziana devono necessariamente affidarsi ai giovani per...

Mettere in ordine i propri beni non è solo una questione di spazio, ma un immenso regalo di libertà per chi amiamo. Come la filosofia svedese della "pulizia consapevole" aiuta a non lasciare pesi ai figliIn Svezia esiste una parola che si pronuncia quasi a bassa voce come un segreto di famiglia tramandato: il Döstädning.

Marina Brambilla: Il linguaggio plasma la realtà, la ricostruisce. Il giornale è lo strumento di una libertà consapevoleUniversitò Statale di Milano, il messaggio della rettrice per i 70 anni del Giorno: La professionalità di chi sa proporre una lettura dei fatti del mondo e del cambiamento sociali resta un prezioso p ... ilgiorno.it