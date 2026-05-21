Maria Oggioni accoltellata sul ciglio della strada l’agguato è un mistero | caccia all’uomo coi video del Comune

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata accoltellata martedì sera lungo la provinciale 27 tra Castiglione d’Adda e Camairago. Le sue condizioni sono considerate stabili e non sembra esserci rischio di vita. L’aggressore, che si è dato alla fuga, rimane a piede libero. Le forze dell’ordine stanno analizzando i video registrati dal Comune nel tentativo di identificare l’autore dell’attacco. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione e rintracciare il responsabile.

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Castelgeruno (Lodi) –  Le condizioni della donna aggredita martedì sera lungo la provinciale 27 nel tratto Castiglione d’Adda-Camairago sono stabili e lei non corre pericolo di vita mentre il suo aggressore, almeno fino a ieri sera, era ancora in fuga. Ma la vicenda che interessa Maria Oggionni, 54 anni, originaria di Treviglio ma residente a Formigara, biologa dell’ospedale di Lodi e il cui marito ha un allevamento di cani a Caselle Landi resta avvolta nel mistero. https:www.ilgiorno.itlodicronacabiologa-rapinata-accoltellata-cane-u28y3sjb La dinamica. I fatti si sono consumati intorno alle 19 quando la donna, alla guida della sua Kia Soul, ha notato a bordo carreggiata un uomo con un cane al guinzaglio che appariva in evidente difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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