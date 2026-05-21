Marco Orlandi | La missione di interpretare il cambiamento un’informazione rigorosa è condizione essenziale per la vita democratica

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1956, Il Giorno si occupa di raccontare Milano e il resto del Paese seguendo le trasformazioni sociali, economiche e culturali avvenute nel corso degli anni. La testata si è concentrata su eventi, decisioni politiche e cambiamenti cittadini, mantenendo un approccio basato su un’informazione accurata e verificata. La missione dichiarata è di interpretare i mutamenti sociali attraverso una narrazione fedele ai fatti, contribuendo a una comprensione chiara e trasparente delle vicende che hanno segnato il territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal 1956 Il Giorno racconta Milano e il Paese attraverso le tante trasformazioni - dall’epoca delle grandi fabbriche e del boom economico alle fasi di riconversione e innovazione, tra tensioni sociali e ambizioni internazionali - offrendo ai suoi lettori strumenti per comprendere i cambiamenti più profondi. Quando nel 1998 nasceva l’Università di Milano-Bicocca, lo faceva in un’area simbolo di una nuova stagione post-industriale, dove la produzione manifatturiera lasciava spazio alla produzione di conoscenza. Anche quella metamorfosi è passata attraverso le pagine del Giorno, che ne ha narrato il significato sociale prima ancora che urbanistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

marco orlandi la missione di interpretare il cambiamento un8217informazione rigorosa 232 condizione essenziale per la vita democratica
© Ilgiorno.it - Marco Orlandi: “La missione di interpretare il cambiamento, un’informazione rigorosa è condizione essenziale per la vita democratica”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Primo Maggio, Mattarella a Pontedera: "Il lavoro è fondamento essenziale della vita democratica"AGI - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto Pontedera per celebrare la Festa del Lavoro, in una giornata simbolica che lo ha...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web