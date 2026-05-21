Dal 1956, Il Giorno si occupa di raccontare Milano e il resto del Paese seguendo le trasformazioni sociali, economiche e culturali avvenute nel corso degli anni. La testata si è concentrata su eventi, decisioni politiche e cambiamenti cittadini, mantenendo un approccio basato su un’informazione accurata e verificata. La missione dichiarata è di interpretare i mutamenti sociali attraverso una narrazione fedele ai fatti, contribuendo a una comprensione chiara e trasparente delle vicende che hanno segnato il territorio.

Dal 1956 Il Giorno racconta Milano e il Paese attraverso le tante trasformazioni - dall’epoca delle grandi fabbriche e del boom economico alle fasi di riconversione e innovazione, tra tensioni sociali e ambizioni internazionali - offrendo ai suoi lettori strumenti per comprendere i cambiamenti più profondi. Quando nel 1998 nasceva l’Università di Milano-Bicocca, lo faceva in un’area simbolo di una nuova stagione post-industriale, dove la produzione manifatturiera lasciava spazio alla produzione di conoscenza. Anche quella metamorfosi è passata attraverso le pagine del Giorno, che ne ha narrato il significato sociale prima ancora che urbanistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marco Orlandi: “La missione di interpretare il cambiamento, un’informazione rigorosa è condizione essenziale per la vita democratica”

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