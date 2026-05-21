Durante l’Eurovision Song Contest 2026, sul palco sono saliti i ballerini che hanno accompagnato l’esibizione di un artista noto. In seguito alle immagini trasmesse, si sono diffuse voci riguardo a una presunta relazione tra uno dei ballerini e un’altra persona dello staff. Tuttavia, Marcello Sacchetta ha pubblicamente dichiarato di non avere legami sentimentali con Francesca Tocca, smentendo così le indiscrezioni circolate sui social e sui media.

Quando sul palco dell’ Eurovision Song Contest sono apparsi loro, per un attimo il pubblico ha trattenuto il fiato: stiamo parlando di Marcello Sacchetta e Francesca Tocca, la coppia di ballerini che ha accompagnato l’esibizione di Sal Da Vinci. I due si sono esibiti insieme sulle note di Per sempre sì, un’esibizione elegante, intensa, costruita su sguardi, vicinanza e una complicità scenica che non è passata inosservata. Anzi, in pochi minuti ha acceso curiosità e inevitabili domande sul rapporto tra i due. Ora però, a rompere il silenzio, ci pensa proprio Marcello Sacchetta che, in un’intervista, ha spiegato cos’è successo davvero su quel palco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Marcello Sacchetta smentisce la storia con Francesca Tocca: cos’è successo all’Eurovision 2026

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