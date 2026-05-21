Durante una recente intervista, Marcello Sacchetta ha confermato che il bacio scambiato con Francesca Tocca durante l'Eurovision era stato studiato come parte di una performance scenica. Sacchetta ha specificato che il gesto era previsto e volto a creare un effetto teatrale, senza implicazioni personali. La dichiarazione si inserisce nel contesto di chiarimenti riguardo a un episodio che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, senza ulteriori dettagli su eventuali altre circostanze.

A La Volta Buona Marcello Sacchetta è tornato a commentare quel bacio dato a Francesca Tocca all'Eurovision, sottolineando che "è stato scenico" Ospiti aLa Volta BuonaMarcello e Mommo Sacchetta, i due fratelli coreografi ed ideatori del celebre balletto diPer sempre sì.I due lo hanno accompagnato anche all’Eurovisione, mentre il maggiore è rimasto dietro le quinte,Marcello non solo si è esibito, ma si è anche scambiato un bacio appassionato con Francesca Tocca.Subitosi è acceso il gossipe così il ballerino è tornato sull’argomento, chiarendo che il bacio è stato scenico, sebbene tutti in studio abbiano evidenziato che si è percepita una certa passione e un determinato trasporto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La Volta Buona, Marcello Sacchetta chiarisce: “Con Francesca c’è stato un bacio scenico”

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