Le autorità portoghesi stanno approfondendo un caso che riguarda due bambini molto piccoli trovati vicino a una zona boschiva non distante da Lisbona. I dettagli emersi indicano che i bambini sono stati portati nel bosco da una donna, che li avrebbe bendati, e che successivamente si sarebbero verificati eventi molto gravi. La polizia sta esaminando le circostanze e raccogliendo prove per ricostruire quanto accaduto. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e tra le forze dell’ordine.

In Portogallo si indaga su un grave caso che coinvolge due bambini piccoli, ritrovati in condizioni di forte disagio nei pressi di una zona boschiva non lontana da Lisbona. I due fratellini, di 5 e 3 anni, sarebbero stati lasciati soli dopo essere stati condotti in un’area isolata dalla madre e dal patrigno. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i minori avevano una benda stretta sugli occhi e si trovavano in evidente stato di paura e disorientamento. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità portoghesi, che hanno aperto un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti. Le condizioni in cui sono stati trovati i bambini hanno reso necessario un intervento urgente dei soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mamma li benda e li porta nel bosco, quello che fa dopo è atroce. Fratellini piccolissimi

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CEO think wife kill his sister, torture her daily. Until find her innocent, he regret late!

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