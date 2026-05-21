Maldive una scoperta-choc | Come è morto Gianluca Benedetti

Una scoperta recente nelle Maldive ha portato alla luce dettagli importanti sulla morte di Gianluca Benedetti. Secondo Shafraz Naeem, sub maldiviano con trent’anni di esperienza nelle grotte marine dell’arcipelago, la posizione del corpo di Benedetti offre indicazioni fondamentali riguardo alla dinamica dell’incidente. La sua analisi si concentra sui punti e sui movimenti del corpo trovati sul luogo, fornendo elementi che potrebbero aiutare a ricostruire le circostanze della tragedia.

Secondo Shafraz Naeem, sub maldiviano con trent’anni di esperienza nelle grotte marine dell’arcipelago, la posizione del corpo di Gianluca Benedetti fornisce elementi cruciali sulla dinamica della tragedia.Benedetti, istruttore subacqueo di Padova, è stato trovato nella seconda delle tre grotte, nel corridoio, con la bombola completamente scarica. A differenza degli altri quattro membri del gruppo, deceduti nella terza camera, Benedetti ha tentato una via di fuga.Naeem spiega: "Forse ha tentato la via di fuga prima di rimanere senza fiato". L’istruttore avrebbe quindi capito per primo la gravità della situazione e provato a tornare indietro verso l’uscita, percorrendo il corridoio nella seconda grotta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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